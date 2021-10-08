В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца Александра Лефеля, обвиняемого в мошенничестве на посту вице-президента ГК «ПИК». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В СИЗО Лефель останется до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что речь идет о преступлении, совершенном Лефелем во время работы на посту вице-президента «ПИК».

После ухода из компании Лефель занялся собственным бизнесом. На момент задержания он занимал пост директора по региональному развитию ГК «Самолет». В пресс-службе застройщика уже заявили, что обвинения, предъявленные задержанному, не связаны с работой в компании.