«ПИК» оценила ущерб от действий своего бывшего вице-президента

Крупнейшая строительная компания «ПИК» оценила ущерб от действий бывшего вице-президента Александра Лефеля во время пребывания на посту в 100 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на слова представителей девелопера. «ПИК» обвиняет Лефеля в мошенничестве в особо крупном размере, в том числе, с деньгами дольщиков.

«Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении… Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии нулевого цикла», — сообщила агентству пресс-служба «ПИК». В компании добавили, что Лефель совершил мошенничество при проведении тендера и оформления договоров с подрядчиками.

Ранее 8 октября СМИ сообщили, что бывшего топ-менеджера «ПИК» задержали правоохранительные органы по заявлению самой компании. Девелопер утверждает, что злоупотребления Лефеля связаны со строительством жилищного комплекса в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела по двум эпизодам мошенничества и признали «ПИК» в качестве потерпевшего.

Представители девелопера рассказали, что выявили злоупотребления в ходе проверки в декабре 2020 года и июне 2021 года. «Ему инкриминируется мошенничество, по версии следствия, которое он совершил в период с 2016 по 2018 год, занимая в это время должность вице-президента «ПИК», — рассказал источник ТАСС.

Акции «ПИК» обвалились на 2,6 процента до 1270,1 рубля за бумагу за несколько минут после появления информации о задержании бывшего вице-президента, по данным Мосбиржи. Изначально СМИ некорректно передали должность Лефеля, указав, что он является топ-менеджером «ПИК» в настоящее время. Затем компания опровергла информацию. На момент публикации новости цена восстановилась практически на прежнем уровне — одна бумага стоит 1299 рублей (-0,4 процента).

В настоящее время бизнесмен является директором по развитию регионов другого крупного застройщика — «ГК Самолет». На появление сообщений о задержании акции «Самолета» отреагировали резким падением на 0,7 процента до 4899 рублей за бумагу и торгуются на том же уровне на момент публикации заметки.

Информация по делу 8 октября опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.