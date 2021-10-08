В Польше предрекли обогащение россиян из-за «удара по Москве»

Польское издание Gazeta Wyborcza предрекло, что возможная реализация планов председателя правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского продолжить канал через Балтийскую косу и таким образом нанести «удар по Москве» таким образом приведет только к обогащению российских бизнесменов.

Издание напомнило, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, поэтому для политика из Польши создание канала в обход Балтийского пролив будет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».

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«90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — отмечает газета, отметив, что россияне обогатятся на строительстве канала

Также указывается, что сейчас предприниматели из России транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а благодаря строительству канала они смогут увеличить грузооборот и нарастить прибыль.

При этом Gazeta Wyborcza подчеркивает, что неизвестно, когда окупится проект в случае его реализации. Однако издание утверждает, что строительство несомненно нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения военного присутствия России по маршруту газопровода «Северный поток-2». «Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря, что представляет собой головную боль не только для нас, но и всех стран вокруг — Швеции, Финляндии, стран Балтии», — отметил он.