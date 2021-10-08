Российских солдат проверят на психологическую устойчивость

Минобороны России запустило новую программу профессионально-психологического отбора, и она коснется срочников и контрактников. Об этом сообщают «Известия».

Новая система начала работать в военкоматах. Будущих российских солдат проверяют на психологическую устойчивость с помощью нового тестирования. Если специалисты выявляют у призывника склонность к девиантному (отклоняющемуся) поведению, то эта информация передается врачу-психиатру, входящему в состав медкомиссии.

Перед стартом осеннего призыва благодаря новой системе удалось выявить две тысячи призывников с подобным поведением, которых не допустили к службе. Уточняется, что у таких людей не всегда есть проблемы с ментальным здоровьем.

Также сообщается, что повышенные требования ждут призывников, которые хотят служить в ВДВ, морской пехоте и спецназе.

Ранее стало известно, что в России повысили требования к состоянию здоровья призывников. Речь идет о тех, кто имеет риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также говорится о гражданах после перенесенного туберкулеза.