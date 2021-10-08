В ЕС призвали расследовать вытеснение мигрантов властями Греции

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон призвала провести расследование после того, как в нескольких СМИ появились сообщения о насильственном выдворении мигрантов с территории Греции и Хорватии. Об этом сообщает Reuters.

Представитель ЕС обратила внимание на недавние публикации Der Spiegel и ARD, в которых сообщается о проведении в странах операций, направленных на вытеснение мигрантов. Она потребовала разобраться в произошедшем и подчеркнула, что Брюссель не примет отказ властей расследовать произошедшее по той или иной причине. «Мы должны защищать не только наши внешние границы, но и беречь наши ценности, верховенство закона и основные свободы», — заявила она, отметив, что власти Хорватии уже пообещали провести расследование, чего нельзя сказать о греческой стороне.

Йоханссон отметила, что представленные журналистами доказательства выглядят убедительно. Еврокомиссар добавила, что согласно данным СМИ, люди на границах стран ЕС систематически подвергаются насилию. По ее словам, средства из бюджета объединения неправомерно тратятся на осуществление подобных неприемлемых действий.

Журналисты указали, что в их распоряжении находятся видеозаписи, зафиксировавшие 11 попыток хорватских правоохранителей вытеснить мигрантов в Боснию. Кроме того, сотрудникам СМИ удалось раздобыть кадры, на которых видно, как в Греции береговая охрана вынуждает мигрантов вернуться обратно в Эгейское море.

Министерство по вопросам миграции в Афинах опровергло данные журналистов и заверило, что при защите границ действует исключительно в рамках международного права.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции расположенного на севере Франции муниципалитета Дюнкерк обстреляли резиновыми пулями мигрантов, которые пытались спустить на воду лодку и переплыть Ла-Манш. Под обстрел попали восемь курдов, которые готовили к отплытию лодку. Судно должно было доставить в Великобританию 40 человек.