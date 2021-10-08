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Отдохнувших в Турции россиян заставили ждать рейс сутки без еды и воды

В Турции чартерный рейс авиакомпании Royal Flight задержали на сутки из-за неисправности
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Турции самолет российской авиакомпании Royal Flight развернули во время взлета из-за неисправности. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным портала, воздушное судно с 300 туристами из Тюмени должно было вылететь в Россию днем 6 октября, однако чартерный рейс задержали почти на сутки. Сначала пассажиры провели 12 часов в здании аэропорта — отдыхающих заставили ожидать в зоне посадки, не предложив при этом еду и напитки.

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«Мы звонили на горячую линию Royal Flight. Нам отвечали, что нужно искать представителя в аэропорту. Но там его просто не было! Мы просили местных турецких сотрудников дать воды хотя бы детям, но те говорили, что пока не будет указаний из России, они ничего делать не будут», — рассказала жительница Тюмени Евгения Кузьмина и добавила, что у многих пассажиров «началась истерика».

Позже россиян пригласили на посадку. Однако сразу после разгона лайнер затормозил и пилот сообщил о неисправности воздушного судна. Тогда пассажиров отправили в аэропорт еще на два часа.

Испугавшись, более 20 человек отказались от полета — им сообщили, что добираться до Тюмени придется самостоятельно и за свой счет. В итоге рейс прибыл в Тюмень на следующий день, 7 октября.

Ранее, в июле, сообщалось, что полет из штата Невада в соседний штат Калифорния занял 17 часов вместо одного и был назван пассажирами «рейсом в ад». Так, самолет авиакомпании Allegiant Airlines, следовавший по маршруту Лас-Вегас — Стоктон, не смог приземлиться из-за отсутствия людей на диспетчерской вышке. В итоге пилотам пришлось развернуть борт.

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