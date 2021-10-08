Правительство оценило перспективы подорожания некоторых товаров

Минэкономразвития ожидает снижения инфляции в непродовольственном секторе в 2022 году

Правительство оценило перспективы подорожания в России некоторых категорий товаров в ближайшие месяцы. Доводы Минэкономразвития приводятся на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что ускорение непродовольственной инфляции вызвано сразу несколькими факторами, среди которых ослабление курса рубля в начале 2021 года, перебои в глобальных цепочках поставок товаров, нехватка комплектующих и компонентов, а также подорожание промышленных металлов.

Все эти факторы носят временный характер и во многом связаны с пандемией коронавируса, отмечает ведомство. Рост цен на непродовольственные товары стал следствием нарушения баланса спроса и предложения из-за ограничений импорта.

Вместе с тем Минэкономразвития фиксирует замедление роста цен на некоторые непродовольственные товары. В сентябре он снизился с 0,8 до 0,6 процента по отношению к августу. Ведомство ожидает дальнейшего снижения темпов инфляции в непродовольственном секторе.

8 октября «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития написали о скором подорожании некоторых категорий непродовольственных товаров, в том числе бензина и табачных изделий. Рост цен на них до конца года может составить 7,2 процента.

