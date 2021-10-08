Школы и детские сады российского города получили сообщения о готовящейся атаке

Школы и детские сады Екатеринбурга проверят после сообщений о готовящейся атаке

В Екатеринбурге школы и детские сады проверяют после сообщений о готовящейся атаке. Угрозы стрельбы получили родители в школьных чатах, также информация о нападениях была распространена местными СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

В департаменте образования города заявили, что уже обратили внимание на сообщения, поэтому было принято решение усилить безопасность в образовательных учреждениях: проверены тревожные кнопки, среди сотрудников проведен инструктаж.

В МВД Екатеринбурга пообещали проверить сообщения об атаке и призвали родителей не паниковать.

Ранее ученики в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области получили сообщения о готовящейся атаке по пермскому сценарию. Вечером 23 сентября ученикам сельской школы пришли сообщения с угрозами от анонима. Неизвестный под псевдонимом Иуда пообещал устроить стрельбу 24 сентября. Подобные сообщения были отправлены ученикам одной из школ подмосковной Балашихи.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек. Стрельбу устроил 18-летний учащийся первого курса юридического факультета вуза.