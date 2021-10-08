Принцу Уильяму посоветовали пойти по стопам брата и зарабатывать на жизнь самому

Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит посоветовал принцу Уильяму перестать жить за счет государства. Об этом сообщает издание Daily Express.

Смит считает, что Уильяму следует пойти по стопам брата, принца Гарри, который после переезда в США лишился финансовой поддержки королевской семьи и нашел другие источники дохода. «Нет ни одной причины, мешающей Кейт и Уильяму взять и начать зарабатывать на жизнь самим», — заявил он.

По словам Смита, он не сомневается в способности принца и его супруги обеспечить себя и своих детей. «У них и так в банке миллионы», — добавил он.

Мы не можем позволить себе даже 20 фунтов в неделю для самых уязвимых членов общества, но при этом этой паре даем субсидии и дворцы на миллионы фунтов просто потому, что они родственники королевы. Это невозможно оправдать Грэм Смит глава антимонархической организации Republic

Организация Republic выступает за отмену монархии в Великобритании и замену королевы демократически избираемым главой государства.

После переезда в США принц Гарри и его супруга Меган Маркл договорились о съемке фильмов и сериалов для популярного видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары.