Байден вдвое увеличил лимит на беженцев в США

Байден увеличил квоту приема беженцев в США до 125 тысяч человек в год

Президент США Джо Байден двукратно увеличил квоту приема беженцев в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Белого дома, в 2022 финансовом году, который начинается с 1 октября, лимит был поднят с 62,5 тысячи до 125 тысяч человек. Байден подчеркнул, что принятие в США стольких беженцев оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам. При этом отмечается, что из европейских стран и Центральной Азии администрация президента собирается принять 10 тысяч беженцев.

Ранее Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии, обвинил администрацию своего преемника Джо Байдена в уничтожении США из-за разгула нелегальной иммиграции. Экс-лидер указал, что в Дель Рио в штате Техас десятки тысяч нелегальных мигрантов заполонили границы Соединенных Штатов и «смеются в лицо агентам приграничной полиции». «Кто-то реально губит нашу страну, уничтожает ее. Это вторжение!» — подчеркнул Трамп.