Назван ответственный за бедность россиян

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс несет ответственность за «нерабочую» экономику и бедность россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Скуратова, было несколько попыток привлечь Чубайса к ответственности, но уровень профессионализма и юридическая поддержка позволяли ему «проходить по грани». «Если взять политическую ответственность, то он во многом несет ответственность за то, что в России экономика до сих пор не работает, за то, что в свое время столько бедствий и лишений наш народ потерпел», — пояснил экс генпрокурор.

Ранее экономист Михаил Делягин назвал Чубайса и Кудрина политиками, «традиционно считающимися проводниками интересов России на международной арене, но в реальности» лоббирующими интересы Запада». «Чубайс со времен ваучерной приватизации стал синонимом разрушения российской государственности, а реформой электроэнергетики сумел превратить эту отрасль, являющуюся локомотивом всех экономик мира, в тормоз развития России, — сказал он.