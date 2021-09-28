Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий для экономики

Счетная палата (СП) России в своем заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год предложила предусмотреть шоковый сценарий на случай экстренных экономических ситуаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, контрольное ведомство предлагает Минэкономразвития «рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса».

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Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны, показатели которого используются в расчетах бюджета на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Вместе с тем ведомство напоминает, что Россия в последние годы сталкивалась с экономическими потрясениями, которые невозможно спрогнозировать, в частности, наложение санкций в 2014 году и пандемия коронавируса в 2020-ом.

Год назад Счетная палата показала собственный прогноз по ситуации в российской экономике на 2020-2023 годы, в который включила и шоковый сценарий. Он включал два сценария: базовый и консервативный (стресс-сценарий). Согласно первому, основной удар по экономике пандемия коронавируса нанесла во втором квартале 2020 года, попытки остановить эпидемию будут продолжаться, но новых строгих ограничительных мер вводить не будут.

Согласно консервативному сценарию, осенью-зимой 2020 года и, возможно, весной 2021-го по миру и России прокатится вторая волна коронавируса. Она обернется введением повторных ограничений в Европе и России, однако повлияет на экономику меньше, чем первая, поскольку не будет включать дополнительный шок в виде падения нефтяных котировок.