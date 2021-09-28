В России заявили о риске образования ипотечного пузыря

Счетная палата России предупредила о риске образования пузыря из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. Поэтому рынок ипотеки требует пристального внимания со стороны Центробанка, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает Счетная палата, благодаря программе льготного кредитования по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21 процент, превысив результат 2019 года (около 20 процентов), и на 1 января 2021 года составил 9,5 триллиона рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше на 35 процентов в количественном выражении и на 51 процентов больше в денежном выражении, чем в 2019 году.

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В отчете ведомства указывается, что повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке – на 12 процентов, на вторичном – на 9,5 процента.

В июне президент Владимир Путин приказал продлить программу ипотечного субсидирования еще на один год, но с ужесточением условий. Субсидируемая ставка на покупку новых квартир выросла с 6,5 до 7 процентов, а лимит кредита по стране был урезан до трех миллионов рублей (ранее он составлял 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 миллионов для других регионов). В августовском отчете ЦБ России сообщил, что благодаря этим изменениям цены упали и риск «пузыря» на жилищном рынке снизился.

