Cамолет потерпел крушение в аэропорту США

Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту США

Легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту ДеКалб-Пичтри в штате Джорджия (США). Об этом сообщает телеканал Fox 5.

По информации Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение самолета Cessna 210 произошло на территории аэропорта около 13:11 по местному времени (20:11 по московскому). После падения самолет загорелся. В результате погибли четыре человека.

По словам фотографа Кейта Берри (Keith Berry), который стал свидетелем произошедшего, «все произошло очень быстро». «Не знаю, было ли это жесткой посадкой, но он перевернулся, а затем загорелся», — рассказал он.

3 октября небольшой частный самолет потерпел крушение на окраине Милана. Пожарные сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали все восемь человек на борту: шесть пассажиров и двое членов экипажа. Отмечается, что самолет упал на двухэтажное здание около пригородной станции метро.