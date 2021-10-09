В Сингапуре невакцинированным жителям запретили посещать кафе

Власти Сингапура запретили невакцинированным жителям посещать кафе и торговые центры в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Он Е Кун, передает ТАСС.

В частности, посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и другие общественные места разрешили только при наличии двух прививок. Кроме того, сидеть в кафе и ресторанах за одним столом могут только два посетителя. Те, кто не прошел курс вакцинации, смогут приобретать только еду на вынос.

По данным на 9 октября, за все время в Сингапуре заболели коронавирусом 120 454 жителя. Всего в стране было введено более 9,5 миллионов доз вакцины.

