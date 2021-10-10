Украина получила деньги и военную помощь от США

Министерство обороны Украины сообщило в Twitter о получении от США первой партии дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности страны. Штаты пообещали Киеву деньги и различное оборудование.

В оборонном ведомстве пояснили, что помимо ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов Украина должна получить медицинское оборудование, средства вооружения, боеприпасы, высокоточное оружие и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Грузы доставляются в несколько партий, одна из которых прибыла 10 октября.

«Предоставление дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов. Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.