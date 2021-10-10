Укравшие рюкзак у россиянина сотрудники посольства США покинули Россию

Сотрудники посольства США в Москве, которых заподозрили в краже рюкзака у россиянина, покинули территорию России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-программы «Соловьев Live».

Она добавила, что министерство отправило ноту протеста американскому посольству. «Было предложено либо снять иммунитет и предоставить [подозреваемым] возможность поучаствовать в процессе, либо (...) немедленно покинуть территорию нашей страны. Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», — рассказала Захарова.

Кража произошла 18 сентября в кафе на улице Сретенке. Москвич, детский психолог Дмитрий Корнилов сразу после обнаружения пропажи сообщил о случившемся в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

В МВД России сообщили, что подозревают в краже троих административно-технических сотрудников посольства США, по совместительству военнослужащих корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полиция направила в американское посольство требование снять с потенциальных воров дипломатическую неприкосновенность.