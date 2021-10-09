Сотрудники посольства США имели возможность вернуть украденный ими рюкзак

ТАСС: по мнению потерпевшего, укравшие рюкзак американцы могли позвонить и вернуть его

Детский психолог Дмитрий Корнилов в интервью ТАСС заявил, что укравшие его рюкзак сотрудники посольства США могли вернуть вещь обратно. По словам потерпевшего, в рюкзаке лежали визитки с его личным номером, по которому американцы имели возможность позвонить.

«Расстроился, конечно, так как нужно было документы восстанавливать, вещи покупать и все такое», — пожаловался Корнилов. По его мнению, «ребята» не смогли позвонить, потому что «испугались или еще какие причины были». Детский психолог также рассказал, что охрана в баре, где у него украли рюкзак, отказалась помочь ему с поисками, и пришлось вызывать полицию.

В рюкзаке, по словам Корнилова, не было «ничего очень ценного», только паспорт, спортивная форма, беспроводные наушники, зарядное устройство, компьютерная мышь, наличные деньги.

В МВД России сообщили, что подозревают в краже троих административно-технических сотрудников посольства США, по совместительству военнослужащих корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полиция направила в американское посольство требование снять с потенциальных воров дипломатическую неприкосновенность.

МИД России направил ноту с аналогичным требованием. В ведомстве подчеркнули, что в случае отказа от снятия иммунитета «указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России».