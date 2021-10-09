Сотрудники посольства США не вернули украденный рюкзак россиянину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-программы «СоловьевLive» рассказала, что сотрудники посольства США, укравшие рюкзак у россиянина, пока не вернули его владельцу.

«Может, сейчас что-то за эти часы изменилось», — добавила дипломат.

8 октября сообщалось, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении детского психолога Дмитрия Корнилова. По данным столичной полиции, подозреваемые — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полученные полицией записи с камеры наблюдения показали как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.

Как было установлено, кража произошла 18 сентября в кафе на улице Сретенке. Москвич сразу после обнаружения пропажи сообщил о случившемся в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Позднее Министерство иностранных дел России направило ноту посольству США с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.