Эпидемиолог назвал условие для введения в России нового локдауна

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в интервью агентству Ura.ru рассказал, в каком случае в России будет введен новый локдаун.

По его словам, повторные ограничения введут, если в стране появится новый высокопатогенного штамм коронавируса, имеющий высокую летальность. Однако врач считает, что вероятность его возникновения мала. Второй причиной для введения локдауна эксперт назвал появление микст-инфекции.

«Может быть введен локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии», — пояснил Шунков.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался об эффективности локдауна. По его мнению, в России проводился «недолокдаун», и ввели его слишком поздно, из-за чего в конце сезона статистика показала высокую летальность. В других странах, уверен Крючков, где тотальные ограничения внедрялись с самого начала и неоднократно, такой смертности удалось избежать.

При этом, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил считает, что Россия более приспособлена к локдаунам, чем Европа благодаря специфическим чертам отечественной экономики. Эксперт подчеркнул, что у российских властей уже сложилось понимание, как минимизировать неприятные последствия ограничительных мер, чего нельзя сказать о более развитых странах и объединениях — США и Евросоюзе.