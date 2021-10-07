Пандемия заставила европейцев тратить по-новому

Пандемия заставила европейцев тратить свои средства по-новому. Согласно отчету Европейского центрального банка (ЕЦБ), локдауны из-за вспышек коронавируса сильно поменяли привычки европейских потребителей.

По словам исследователей, основной причиной сокращения потребления стал риск заразиться коронавирусом. Согласно докладу, многие респонденты не возвращаются к привычным тратам даже после снятия ограничений. Существенная доля потребителей из пяти крупнейших экономик мира во время первого карантина поняли, что не скучают по определенным продуктам или услугам. Исследователи утверждают, что такое поведение свидетельствует о возможных необратимых изменениях в потребительском спросе.

Наиболее заметные изменения произошли в сфере услуг и гостиничного дела. Например, 23 процента французских семей заявили, что не скучают по походам в парикмахерскую, а 21 процент жителей Германии отвыкли обедать вне дома. 23 процента европейцев заявили, что после локдаунов вряд ли поедут за границу по личным причинам, а 32 процента станут путешествовать реже, чем до пандемии. 54 процента респондентов признали, что стали реже ходить в рестораны после пандемии.

Исследователи отмечают, что долгосрочные изменения в поведении потребителей могут усугубить проблемы корпоративного сектора, поскольку компании столкнутся с устойчивым падением доходов. В конечном итоге сокращение расходов домохозяйств может негативно сказаться на экономике.

Свои траты во время пандемии сократили и российские потребители. За 2020 год россияне потратили в совокупности на 2,77 триллиона рублей меньше, чем в 2019 году.