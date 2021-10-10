Ани Лорак рассказала об изменах бывшего мужа

Эстрадная певица Ани Лорак заявила, что причиной развода с Муратом Налчаджиоглу стали супружеские измены. Звезда поделилась подробностями личной жизни в эфире украинского шоу «ЖВЛ».

По словам знаменитости, в какой-то момент неверность мужа стало невозможно терпеть, и она ушла, забрав с собой дочь. При этом бизнесмен осознал свои ошибки и вымаливал прощение через социальные сети, утверждает Лорак. Только, когда чувства остыли, певица начала общаться с бывшим возлюбленным ради общей дочери Софии.

Певица также призналась, что ей пришлось провести над собой серьезную работу. «Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас», — отметила она.

В апреле Ани Лорак рассказала, что Константин Меладзе намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. Позднее экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник также заявила о харассменте со стороны продюсера. По ее словам, однажды он посадил ее себе на колени и схватил за бедро.