Пользователи сети уличили Ани Лорак в фотошопе на снимке с Киркоровым

Пользователи сети уличили певицу Ани Лорак в использовании фотошопа на снимке с российским артистом Филиппом Киркоровым. На различия обратили внимание юзеры под постом сообщества «Двач» в Twitter.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

«Филипп спалил всю контору. Хотя и так всегда было понятно, что она себя фотошопит», «Найти десять отличий?», «Найди десять килограмм отличий», «До ужина и после», — отметили подписчики. Других пользователей поразил внешний вид Киркорова: «Киркоров прекрасен», «Главное, что Киркоров огонь».

В апреле певица Ани Лорак рассказала, что Константин Меладзе намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. Позднее экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник также заявила о харассменте со стороны продюсера. По ее словам, однажды он посадил ее себе на колени и схватил за бедро.