Алексей Чумаков высказался о секс-скандале вокруг Меладзе

Российский певец Алексей Чумаков высказался о секс-скандале вокруг музыкального продюсера Константина Меладзе. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид».

Исполнитель прокомментировал обвинения украинской поп-звезды Ани Лорак в домогательствах со стороны Меладзе. Он подчеркнул, что флирт на работе вполне уместен.

«Я бы, может, тоже что-то предложил Ани Лорак. В этом нет ничего ужасного. Я, как мужчина, с красивой женщиной всегда могу немного флиртовать. И это нормально. Когда мужчина насилует женщину — это отвратительно. Когда мужчина слышит от женщины "нет" и отступает — это тоже нормально», — заявил Чумаков.

В апреле текущего года Константина Меладзе обвинили в домогательствах украинская певица Ани Лорак, экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник, а также поп-исполнительница Ольга Полякова. За шоумена, в свою очередь, вступилась бывшая вокалистка «ВИА Гры» Надежда Грановская.

В октябре 2020 года Алексей Чумаков сам заявлял о домогательствах со стороны мужчины. Музыкант вспомнил, что инцидент с харассментом произошел на кастинге мюзикла «Чикаго».