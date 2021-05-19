Лоза высказался об обвинениях Меладзе в домогательствах

Российский композитор Юрий Лоза высказался о скандале с обвинениями продюсера Константина Меладзе в домогательствах со стороны его бывших коллег-женщин. Музыкант поделился своим мнением в беседе с корреспондентами РЕН ТВ.

«У них что там у всех, одно место зачесалось, к которому прикоснулся Меладзе, спустя столько лет? И что он там делал с ними такое страшное? Кто из них пострадал физически?» — возмутился Лоза. Он отметил, что на месте Меладзе не стал бы даже обращать внимание на данные заявления. Композитор также выразился, что сейчас людям любят «муссировать всякую ерунду».

«Эти девушки пришли в хиджабах туда? Они пришли и разделись сами, они были готовы на все, чтобы попасть к Меладзе. Я видел этот отбор. Одна девушка даже отказалась выйти замуж, чтобы попасть в группу», — добавил исполнитель советского хита «Плот».

В апреле стало известно, что Константина Меладзе обвинили в домогательствах украинская певица Ани Лорак, экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найни и Ольга Полякова. За шоумена, в свою очередь, вступилась бывшая вокалистка «ВИА Гры» Надежда Грановская.