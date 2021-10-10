Потерянный больше полувека назад кошелек вернулся к владельцу

Полиция штата Канзас нашла бумажник, который его владелец потерял в начале 1970-х годов

В Канзасе, США, полицейские вернули владельцу потерянный больше полувека назад самодельный кошелек. Об этом полиция штата сообщила на официальной странице в Facebook.

Согласно информации в посте, бумажник в участок принес один из жителей штата. Полицейские обнаружили в нем карточку социального страхования и водительское удостоверение, срок действия которого истек в 1974 году. Они связались с владельцем и выяснили, что он живет в городе Лоренс.

Мужчина рассказал, что сделал кошелек своими руками и потерял его в начале 1970-х годов.

Ранее сообщалось, что школьница из американского города Покосон, штат Вирджиния, потеряла кошелек и получила его обратно спустя 70 лет. В нем были 85 центов, марки с Санта Клаусом 1951 года, календарь и пара фотографий.