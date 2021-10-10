В США самолет совершил экстренную посадку из-за подозрительного пассажира

В США пилот самолета региональной компании Republic Airlines, следовавшего из Индианаполиса (штат Индиана) в Нью Йорк, экстренно посадил борт из-за подозрительного поведения одного из пассажиров. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

По словам очевидцев, мужчина вел себя странно. Его «неустойчивое» поведение к концу полета спровоцировало слух, что при себе у него имеется подозрительный предмет. Пассажиры предупредили об этом командира воздушного судна.

Самолет сел в аэропорту La Guardia в Нью-Йорке. Сообщается, что как только борт приземлился, у пассажиров началась паника и на выходах произошла давка. В результате никто не пострадал, а «подозрительного» мужчину сразу после посадки задержали.

По словам правоохранителей, данный пассажир задержан, его допрашивают. По данным авиакомпании, в самолете находилось от 76 до 78 пассажиров, не считая экипаж.

9 октября стало известно, что в турецкой Анталье два авиарейса с пассажирами из России задержаны в связи с техническими неполадками. Речь идет о рейсе FH5631, следовавшем в египетский Шарм-эль-Шейх из Москвы через Анталью со 169 пассажирами, а также FH7850 с более 200 россиянами, прибывшими в турецкий город для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду.

Пассажиров первого рейса обеспечили водой и питанием, им предоставлено временное размещение в гостинице. Время вылета будет определено по замене самолета.

