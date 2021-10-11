Победительница конкурса красоты призналась в пережитой смертельной болезни

Победительница конкурса красоты «Мисс Великобритания — 2020» призналась в смертельном заболевании, которое она пережила в подростковом возрасте. Интервью с ней публикует Sunday Mirror.

32-летняя Эйприл Банбери (April Banbury) рассказала, что в 13 лет довела себя до анорексии, поскольку в течение дня питалась исключительно печеньем, чтобы похудеть. По словам женщины, проблемы с питанием появились у нее в восемь лет после развода родителей, из-за которого ухудшилось ее психическое здоровье.

«Моя болезнь напрягала отца и бабушку, которые в конце концов отправили меня в больницу, чтобы я не умерла из-за чрезмерной худобы», — призналась модель. Отмечается, что при попадании в медицинскую клинику ее вес был равен 22 килограммам.

Согласно материалу, полностью восстановиться после болезни Банбери удалось только по достижении 18 лет. «Во многом мне помогла бабушка, которая показала фильм о молодой девушке, погибшей от анорексии, — это заставило меня понять, что я не хочу повторить ее судьбу», — заключила манекенщица.

В декабре 2020 года стало известно, что популярная блогерша из Instagram умерла от анорексии. Сообщалось, что Йоси Мария находилась в отпуске на Канарских островах, когда ее состояние стало ухудшаться, вследствие чего она скончалась во сне.