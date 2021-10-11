14 сторонников движения АУЕ задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержаны сторонники АУЕ с ножами, битами и нацистской атрибутикой

В Новосибирске 14 сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ задержаны полицией. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, всем задержанным от 15 до 20 лет. В группировке действовали криминально-уголовные порядки, прославлялось избиение, насилие и воровство, члены движения придерживались националистических взглядов. В ходе задержания у молодых людей изъяли наклейки с нацистской атрибутикой, а также бейсбольные биты и холодное оружие.

Три лидера группы отправлены под стражу. Их подозревают в организации нападения и избиения представителей другой молодежной субкультуры на Михайловской набережной в Новосибирске.

27 сентября сообщалось, что в Уфе сотрудники ФСБ задержали готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов пятерых неонацистов.