Супермена сделают бисексуалом в новом комиксе

DC Comics: Супермен сделает каминг-аут и начнет роман с репортером в новом выпуске комикса

Издатель DC Comics объявил о том, что Супермен сделает каминг-аут как бисексуал в новом выпуске комикса. Об этом со ссылкой на официальный пресс-релиз DC сообщает Variety.

В девятом выпуске цикла «Супермен: Сын Кал-Эла», который появится в продаже 9 ноября, выполняющий роль Супермена в комиксах Джон Кент, сын оригинального супергероя Кларка Кента и Лоис Лэйн, начнет роман с репортером Джеем Накамурой.

По сюжету Джон Кент найдет утешение в отношениях с Накамурой, когда окажется душевно истощен из-за постоянной необходимости спасать мир. DC отмечает, что история развернется в основной сюжетной линии комиксной вселенной издательства.

«Я всегда считал, что всем нужны герои, и что каждый заслуживает увидеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros за то, что они разделяют эту идею», — заявил автор текста к комиксам «Супермен: Сын Кал-Эла» Том Тэйлор.

Variety называет решение сделать Супермена бисексуалом самым громким на данный момент примером того, как издатели комиксов обращаются к теме репрезентации ЛГБТК-сообщества. В августе DC уже опубликовал комикс, в котором напарник Бэтмена Робин также представал бисексуалом.

К ЛГБТК-сообществу также относятся такие герои комиксов, как Бэтвумен, Харли Квинн, Зеленый Фонарь, Человек-лед, Мисс Америка и Полярная Звезда. Последний стал одним из первых открытых гей-супергероев в 1992 году.