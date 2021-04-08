Темнокожего актера отказались брать на роль дедушки Супермена

Темнокожего актера Реге-Жана Пейджа отказались брать на роль дедушки Супермена в сериале «Криптон». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что создатели шоу хотели привлечь к работе артистов с разным цветом кожи и пригласили на кастинг звезду «Бриджертонов», однако куратор проекта и бывший председатель DC Films Джефф Джонс заявил, что родственник супергероя не может быть темнокожим. Кроме того, создатели «Криптона» предлагали сделать персонажа Адама Стрэнджа геем или бисексуалом, но Джонс не одобрил эту идею.

Представитель экс-председателя DC Films заявил, что тот поддерживает появление ЛГБТ-героев в кино. При этом Джонс считает, что зрители хотели увидеть в качестве дедушки Супермена кого-то, похожего на актера Генри Кавилла, в связи с чем темнокожий артист не подошел бы для этой роли.

Мировая премьера сериала «Криптон» состоялась 15 марта 2018 года. Главную роль в нем исполнил Камерон Каффе, а в образе Адама Стрэнджа предстал Шон Сайпос.