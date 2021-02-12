Опубликованы первые фото темнокожей актрисы в образе королевы Англии

Опубликованы первые фото темнокожей актрисы Джоди Тернер-Смит в образе королевы-консорта Англии Анны Болейн. Об этом сообщает Variety.

Производство мини-сериала «Анна Болейн», состоящего из трех эпизодов, завершилось в декабре. Премьера запланирована на конец 2021 года. Шоу расскажет о последних месяцах жизни второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора. Отмечается, что в сериале покажут, как главная героиня «изо всех сил пытается обеспечить будущее своей дочери и бросить вызов патриархату, окружившему ее».

Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv 👑🎉 Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI — Channel 5 Press (@Channel5Press) February 11, 2021

О том, что темнокожая британская актриса с ямайскими корнями сыграет Анну Болейн, стало известно осенью 2020 года. 34-летняя Джоди Тернер-Смит прославилась благодаря таким фильмам, как «Неоновый демон» и «Новизна», а также сериалам «Настоящая кровь» и «Летящие сквозь ночь».

Анна Болейн была второй супругой короля Англии Генриха VIII Тюдора. Она была коронована в качестве королевы-консорта 1 июня 1533 года. Несколько лет спустя муж обвинил ее в измене, после чего ее судили, признав виновной в неверности, инцесте и государственной измене. Ее казнили через обезглавливание.