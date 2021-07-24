В США снимут фильм о темнокожем Супермене

Американский актер Майкл Б. Джордан снимет фильм для HBO Max, главным героем которого станет темнокожий Супермен. Об этом сообщает издание Collider.

Фильм будет повествовать о судьбе темнокожего супергероя серии комиксов DC по имени Вал-Зод. По некоторым данным, Джордан будет играть главную роль, однако актер пока ничего не подтвердил.

«Людям важно видеть себя в ролях, которые не были доступны им раньше», — сказал Джордан. Он пояснил, что новые герои в фильмах показывают своим примером будущим поколениям, что они способны достичь чего угодно.

Ранее сообщалось, что темнокожего актера Реге-Жана Пейджа отказались брать на роль дедушки Супермена в сериале «Криптон». Создатели шоу хотели привлечь к работе артистов с разным цветом кожи и пригласили на кастинг звезду «Бриджертонов», однако куратор проекта и бывший председатель DC Films Джефф Джонс заявил, что родственник супергероя не может быть темнокожим.