Российские зрители выбрали лучшие сериалы и фильмы полугодия

Лучшим сериалом первого полугодия 2021 года, по мнению российских пользователей портала «Кино Mail.ru», стали «Вампиры средней полосы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вторым в рейтинге после шоу о семье вампиров, проживающих среди смертных в современном Смоленске, стала американская драма канала HBO «Мейр из Исттауна». Главную роль в нем исполнила Кейт Уинслет, сыгравшая детектива полиции. В тройку лучших также попал проект Marvel «ВандаВижен», премьера которого состоялась в январе. Замыкают пятерку такие сериалы, как «Хрустальный» режиссера Душана Глигорова и «Полет» Петра Тодоровского-младшего.

Лучшим фильмом первого первой половины 2021 года стала «Круэлла» от студии Disney — картина о молодости Круэллы де Виль в исполнении голливудской актрисы Эммы Стоун. Второе место кинорейтинга досталось продолжению российского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла». В тройку лидеров также попала четырехчасовая режиссерская версия «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.

В декабре прошлого года «Кино Mail.ru» назвал лучшие фильмы 2020 года. По оценкам российских зрителей, первой в списке оказалась криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены». В первой тройке также оказались драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг и фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод».