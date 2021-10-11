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Евросоюз обеспокоился риском потерять роль полноправного игрока на мировой арене

Боррель: ЕС рискует превратиться из игрока мировой политики в объект для других стран
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Жозепп Боррель
Жозепп Боррель
Фото: Eduardo Parra/ Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен риском потерять роль полноправного игрока на мировой арене и превратиться из субъекта политики в объект. Об этом он написал в своем блоге.

«Сегодня европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — указал глава евродипломатии.

Боррель добавил, что в мире появляются две тенденции, которые влияют на Европу, первая из них — это политика США и их союзников по сдерживанию Китая, а вторая — многополярная динамика, когда такие игроки, как Россия, пытаются расширить свою сферу влияния.

По мнению дипломата, такие действия довольно часто ущемляют интересы Евросоюза, «как это произошло в Сирии, Ливии и Мали». Он призвал лидеров ЕС поддержать создание собственных вооруженных сил, которые не будут конкурировать с НАТО, а дополнят альянс. При этом Соединенные Штаты останутся главным стратегическим партнером.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также призвала европейские государства ускорить создание собственного военного блока, чтобы не полагаться на США в оборонной сфере. По ее мнению, союз должен обладать политической волей, чтобы самостоятельно использовать военные инструменты для участия в международных делах без помощи Соединенных Штатов и НАТО.

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