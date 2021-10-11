Мужчина устал от капризов жены и построил вращающийся дом

Изобретатель из Боснии и Герцеговины придумал и построил дом, вращающийся вокруг своей оси

Изобретатель из небольшого городка в Боснии и Герцеговине придумал и построил уникальный дом, способный вращаться вокруг своей оси, сообщает Reuters.

Мужчина устал от частых капризов своей жены, которую не устраивало расположение комнат. Дабы избежать ситуаций, когда приходится постоянно делать ремонт и перепланировки, глава семьи решился на необыкновенный проект: он придумал и создал дом, конструкция которого вращается вокруг своей оси.

Для управления двигающимся зданием используются рычаг и кнопки. Дом способен совершать полный оборот с разной скоростью: от 22 секунд до суток. Мужчина разработал его сам, на это ему потребовалось шесть лет работы.

Ранее стало известно, что краснодарский изобретатель Сергей Дашевский создал самый маленький велосипед в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Длина изобретения составляет всего 8,4 сантиметра, но при этом на нем можно ездить. Дашевский ждал подтверждения своего рекорда два года.