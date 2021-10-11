Названы факторы быстрого и легкого избавления от коронавируса после заражения

Коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки, лицо, заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

По словам директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, в таком случае течение COVID-19 не будет долгим. Она напомнила, что после общения с зараженным человеком можно полоскать горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого. «В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания, оно будет протекать легче и завершится быстрее», — назвала она главные факторы избавления от инфекции. Врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что новый штамм в целом не повлиял на сроки болезни. При этом осложнения стали проявляться быстрее, нередко их фиксируют на пятый день.

По словам медиков, тяжелее и дольше переносят коронавирус люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания.

Ранее исследователи из Великобритании обнаружили, что перенесенная матерью коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему новорожденного.