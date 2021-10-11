Российский бренд выпустил одежду с пеплом от билета на последний концерт Nirvana

Создатели российского бренда уличной одежды Don't Care сожгли последний билет на концерт американской рок-группы Nirvana и выпустили одежду с принтом из его пепла. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет об ограниченной серии толстовок с названием davai zavtra. Надпись нанесена на худи краской, в которой содержится пепел от сожженного билета на последний концерт музыкантов. Известно, что концерт группы так и не состоялся, поскольку ее основатель Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством накануне выступления.

Более того, видео с процессом сожжения, изготовления краски и нанесения ее на худи является объектом цифрового искусства, который теперь доступен к покупке на аукционе на площадке Rarible. В подарок к лоту прилагается сама толстовка.

В мае волосы с головы лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions. Всего покупателям были доступны шесть светлых волос, которые хранились в пластиковом прозрачном пакете. Первоначальная цена лота составляла 2,5 тысячи долларов (184 тысячи рублей), однако в конечном счете покупатель, имя которого не раскрывается, приобрел его за 14,1 тысячи долларов (миллион рублей).