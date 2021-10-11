Выявлено ранее неизвестное массовое вымирание

Исследователи из Великобритании, Египта и США показали, что переход от эоцена к олигоцену около 30 миллионов лет назад сопровождался также и массовым вымиранием млекопитающих в Африке и на Аравийском полуострове. Статья палеонтологов о ранее неизвестном исчезновении видов опубликована в журнале Communications Biology.

Наступление олигоцена 33 миллиона лет назад сопровождалось резким похолоданием климата, расширением площади ледниковых щитов и уменьшением содержания в воздухе углекислого газа. Около двух третей видов, обитавших в Европе и Азии, вымерли. Однако считалось, что в Африке из-за ее относительной близости к экватору большинству видов млекопитающих удалось остаться незатронутыми и пережить эоцен-олигоценовое вымирание.

Исследователи из Университета Дьюка проанализировали ископаемые окаменелости пяти групп млекопитающих, обитавших в Африке: двух групп грызунов, шипохвостых и гистрикогнатов (включающих землекоповых и дикобразов), гиенодонов и двух групп приматов — полуобезьян и высших приматов. Ученые выстроили для этих групп филогенетические деревья, по которым можно выявить, когда выделился тот или иной род, а также время появление и вымирания отдельных видов.

Выяснилось, что около 30 миллионов лет назад в Африке вымерло 63 процента видов млекопитающих. Через несколько миллионов лет в ископаемой летописи стали появляться новые виды, однако их рацион и место обитания, судя по изменившимся зубам, кардинально поменялся.

