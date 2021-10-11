Сообщение о задымлении на «Левобережном» полигоне оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Новосибирской области произошло возгорание на «Левобережном» мусорном полигоне оказалось недостоверным.

Издание Сибкрай.ru в четверг, 7 октября, со ссылкой на местных жителей сообщило о сильном задымлении на территории «Левобережного» мусорного полигона в Новосибирске. Неназванные собеседники газеты утверждают, что дым распространяется по окрестностям. При этом комментарии официальных источников не приводятся.

Новость о задымлении сопровождается опубликованными в соцсетях кадрами. При этом по видео невозможно установить точное место и источник возгорания.

В комментариях к распространившимся в соцсетях публикациям о задымлении официальный аккаунт мэрии Новосибирска во «ВКонтакте» опроверг эту информацию. Кроме того, 8 октября, издание Сибкрай.ru опубликовало новость с комментариями властей, опровергающими информацию о задымлении на мусорном полигоне. При этом в социальных сетях не появилось дополнение к новости с комментариями властей.

В пресс-службе мэрии Новосибирска, как сообщает издание «Новосибирские новости», заявили, что возгорание на полигоне «Левобережный» 7 октября не зафиксировано. Уточняется, что источник задымления находился на прилегающем к полигону земельном участке с кадастровым номером 54:19:062302:15, где неустановленные лица складируют отходы и обжигают кабель. Кроме того, информацию об источнике задымления подтвердили службы МЧС, участвующие в тушении возгораний. Информацию о незаконной свалке передали в администрацию Новосибирского района и в полицию.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. Новость о задымлении на мусорном полигоне перепечатали издания «Новости Новосибирска» и «Сонар54.ру». Публикация также появилась в сообществе «Новости Новосибирска и Бердска» в социальной сети «ВКонтакте», при этом, судя по открытым данным, заметку просмотрели лишь шесть пользователей.