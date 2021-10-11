Пассажиры массово признались в желании пересесть в первый класс без своих детей

Пассажиры самолетов заявили о готовности пересесть в первый класс, оставив детей в экономе

Пассажиры самолетов массово заявили о готовности пересесть в первый класс без своих детей. Об этом стало известно из результатов опроса The Sun.

По данным исследования, десять процентов родителей признались, что если бы им предложили бесплатное повышение класса обслуживания во время перелета, они оставили бы своего ребенка любого возраста одного в экономклассе.

Около 10 процентов путешественников изъявили желание пересесть отдельно только после того, как их детям исполнится пять лет, девять процентов считают допустимым оставить одного десятилетнего ребенка. Еще 12 процентов пассажиров заявили, что смогли бы наслаждать шампанским в первом классе, не переживая за своих детей, только после достижения последними 15-летнего возраста.

Ранее в сентябре аналитики назвали любимые зарубежные направления россиян для путешествий без детей в начале осени. Так, большинство туристов предпочитает проводить отпуск в Турции — на нее приходится 43 процента бронирований авиабилетов только на взрослых. Второе место по популярности заняли Греция и Египет (по 6 процентов).