Стали известны любимые направления россиян для путешествий без детей

Аналитики назвали любимые зарубежные направления россиян для путешествий без детей в начале осени. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что страны, где туристы отдыхают одни и со всей семьей, почти полностью совпадают. Так, после окончания летних каникул большинство предпочитает проводить отпуск в Турции — на нее приходится 43 процента бронирований авиабилетов только на взрослых. Второе место по популярности заняли Греция и Египет (по шесть процентов).

Кроме того, в топ-10 самых востребованных стран вошла Грузия, куда планируют съездить пять процентов путешественников, а также Венгрия, Египет, ОАЭ и Болгария (по три процента). Замыкают десятку Сербия и Черногория — странам отдали предпочтение по два процента россиян.

Отмечается, что на самый долгий отдых без детей туристы уезжают в Египет — средняя продолжительность путешествия составляет две недели. На Кипре — 11 дней, в Черногории, Грузии, Болгарии — по десять дней, Греции — девять дней, ОАЭ — восемь дней.

Ранее в сентябре аналитики Aviasales выяснили, что россияне предпочитают больше тратить на самостоятельный отдых на заграничных курортах вместо российских. Так, расходы в поездках на черноморское побережье в летнем сезоне оказались на 20 процентов ниже, чем в Турцию и Грузию. Всего на курортах российского юга этим летом побывали 33 процента от общего числа путешественников.