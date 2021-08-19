Россияне массово полюбили отдыхать на курортах для богачей

Российские туристы массово полюбили отдыхать на курортах для богачей — в 2021 году спрос на отпуск на Мальдивах и Сейшелах значительно вырос. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно статистическим данным министерства туризма Мальдивских островов, с января по июнь текущего года в стране побывали 124,6 тысячи путешественников из России, что в 2,9 раза больше, чем в аналогичный период 2019-го, когда страну посетили лишь 42,9 тысячи человек.

Кроме того, специалисты отрасли отметили, что спрос на поездки в островное государство на осенний период останется устойчивым из-за высокой специфичности формата отдыха и лояльной аудитории. По прогнозам туроператоров, к концу года количество прибытий из России может превысить 300 тысяч раз, что будет абсолютным рекордом для российского туризма на Мальдивах.

Вдобавок аналитики АТОР обратили внимание, что Сейшельские острова по итогам первого полугодия 2021 года также назвали Россию главным въездным рынком. Так, с января по июнь в стране побывали 50,4 тысячи иностранных путешественников, из которых 11,7 тысячи — россияне (23,3 процента), 7,9 тысячи — граждане ОАЭ и 6,8 тысячи — израильтяне.

Ранее в августе сообщалось, что любимыми странами российских богачей являются Мальдивы и Сейшелы. Помимо данных направлений обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

