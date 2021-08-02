Россияне массово устремились на отдых в элитные отели за границей

Российские туристы массово устремились на отдых в дорогостоящие объекты размещения за границей — с января по вторую половину июля 2021 года спрос на отпуск такой категории значительно вырос. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой исследование «Русского экспресса».

Так, количество проданных в 2019 году путевок на Кипр компанией «Русский экспресс» в гостиницы категории пять звезд составило 27 процентов, в 2021 году эта цифра выросла до 50 процентов от общего количества туров.

В Хорватию в 2019 году на бронирования в пятизвездочные гостиницы приходилось 52 процента, в 2021 году эта цифра увеличилась до 59 процентов. Доля продаж таких путевок выросла и в Грецию, куда в 2019 году в отели элитного сегмента было отправлено 38 процентов туристов, в 2021 году — 52 процента.

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Аналитики также отметили, что схожая ситуация наблюдается в Турции, ОАЭ и ряде других стран.

По мнению экспертов, основными причинами подобной тенденции является повышение стоимости туров из-за значительного сокращения чартерных программ в связи с пандемией коронавируса, дополнительные расходы на ПЦР-тесты, а также падение курса рубля.

«Тур за две тысячи долларов, который раньше обходился туристам в 120 тысяч рублей, сейчас стоит уже 150 тысяч рублей. В результате за границу продолжают летать те, для кого подорожание рублевой стоимости на 20-30 процентов несущественно», — пояснил генеральный директор «Русского экспресса» Тарас Кобищанов.

Ранее в июне директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией путевки на это направление резко подорожали почти в два раза. По словам специалиста, средняя цена тура с перелетом и проживанием на двоих на семь ночей в бюджетном пятизвездочном и с системой «все включено» увеличилась с 50 тысяч до 60 тысяч рублей.