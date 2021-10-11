Под Хабаровском начали строить новый горнолыжный комплекс

Для строительства комплекса «Хехцир» инвестор взял кредит на 350 миллионов рублей

В пригороде Хабаровска началась подготовка к строительству нового горнолыжного комплекса «Хехцир». Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Сейчас готовится площадка под размещение оборудования, а также котлован и каскад колодцев для системы искусственного оснежения склонов: производятся дноуглубительные работы, укрепление бортов, затем будут уложены мембраны и трубопровод», — уточнили в пресс-службе, добавив, что для закупки оборудования австрийской компании Doppelmayr инвестор проекта — АО «Центр инновационных технологий» — взял кредит на 350 миллионов рублей.

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В сообщении указывается, что оборудование — в частности, кабины с подогревом, подъемники и ретрак — уже доставили на объект, однако из-за задержки с доставкой сроки строительства подъемника пришлось скорректировать. Пресс-служба отмечает, что перед началом работ на склоне вся проектная документация должна пройти госэкспертизу, эта процедура займет некоторое время.

Прочие работы, связанные с благоустройством площадки будущего курорта, будут проходить в соответствии с планом. Ожидается, что первый этап будет запущен уже к сезону 2022-2023 года. «Подрядчик обещает закончить все работы к зиме 2022 года», — цитирует пресс-служба мэра города Сергея Кравчука.

Новый комплекс, который будет располагаться на склоне горного хребта Большой Хехцир, должен будет составить конкуренцию другим дальневосточным комплексам. Предполагается, что «Хехцир» будет готов принимать соревнования международного уровня.

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