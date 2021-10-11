В Казахстане девушка прыгнула с тарзанки и разбилась

В Караганде девушка прыгнула с тарзанки с крыши отеля и разбилась насмерть

В Казахстане девушка прыгнула с крыши с тарзанки и разбилась насмерть. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что аттракцион с тарзанкой был организован на крыше девятиэтажного отеля в Караганде. Любителям экстремальных развлечений предлагали прыгнуть с высоты 25 метров. По неустановленной причине трос оказался длиннее высоты здания.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 306 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса (УК) Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Чегемском районе Кабардино-Балкарии погибла девушка, прыгнувшая со скалы на альпинистских веревках. По предварительным данным, организаторы аттракциона не рассчитали длину тросов, в результате чего девушка разбилась.