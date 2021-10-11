17-летняя дочь Хайди Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов

17-летняя Лени Клум поделилась снимком в пиджаке на голое тело и вывела из себя фанатов

Дочь немецкой актрисы, телеведущей и бывшей супермодели Хайди Клум поделилась откровенным снимком, сделанным для модного журнала Rollacoaster, и вывела из себя фанатов. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

17-летняя Лени Клум снялась на пляже с распущенными волосами в черном пиджаке на голое тело. При этом манекенщица обнажила грудь для фото и прикрыла ее рукой. Публикация набрала больше 200 тысяч лайков.

Известно, что автором съемки выступил американский фотограф Макс Монтгомери (Max Montgomery), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue Italia, Marie Claire и Sunday Times.

Подписчики Клум сочли, что девушка слишком юна для таких откровенных фотосессий, и принялись выражать недовольство в комментариях. «Это вообще легально для 17-летней?», «Она слишком молода для такого!», «Почему мы сексуализируем юных девушек?», «Детская порнография нелегальна и отвратительна», «Какого черта?», «Хайди, займись своей дочерью», — высказывались они.

В декабре 2020 года Хайди Клум впервые снялась для обложки Vogue вместе с дочерью. На размещенном в сети кадре они запечатлены в полный рост в нарядах бренда Versace. На Клум — синие брюки, красная блузка и малиновый пиджак, а на Лени — синий пиджак, зеленый топ и малиновые брюки.