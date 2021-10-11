Раскрыты детали инцидента с гей-сексом школьников под окнами российского лицея

Ученики одной из российских школ города Лысьва Пермского края, которые занялись групповым гей-сексом под окнами местного лицея и сняли происходящее на видео, приняли участие в съемках добровольно. Детали инцидента URA.RU раскрыл источник, знакомый с ходом проверки.

«Инициатором был 13-летний подросток с диагнозом "Задержка психического развития". Он выступил в активной роли, пассивным персонажем стал первоклассник», — пояснил он.

Собеседник издания добавил, что всего участников детской оргии было четверо: 13-летний подросток снимал действия учащихся на видео, а ученик первого класса стал их свидетелем.

Об инциденте около школы в Лысьве стало известно в пятницу, 8 октября. В закрытой беседе одной из групп в соцсетях распространили видео порнографического содержания: на кадрах несколько детей в возрасте от 8 до 12 лет занимались сексом. Уточнялось, что делали они это друг с другом по обоюдному согласию.

Позже видео удалили из соцсетей. Руководитель Следственного отдела по городу, полковник юстиции Владимир Батуев также сообщил, что материал зарегистрирован, по данному делу проводится проверка. На контроль ситуацию также взяла региональный уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова.