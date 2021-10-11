Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери

Народная артистка РСФСР Светлана Мизери умерла в Москве в возрасте 88 лет. Об этом сообщил ТАСС ее бывший коллега, народный артист России Евгений Герасимов.

«Это вчера произошло. Она болела», — рассказал Герасимов. Он также посвятил Мизери пост в своем Facebook. В нем он назвал свою бывшую коллегу по труппе Театра имени Маяковского «одной из блистательных актрис, сумевшей соединить разные творческие направления в разных жизненных периодах».

Светлана Мизери в 1955-м закончила школу-студию МХАТ и была принята в труппу Художественного театра, а в 1956 году перешла в только что созданный театр «Современник», где стала одной из ведущих актрис. Спустя три года она стала артисткой Театра имени Маяковского, где играла до 1980 года главные роли в десятках спектаклей.

С 1980-го по 1990 год Мизери выходила на сцену Театра имени Пушкина, а в 1990-м вошла в труппу театра «Сопричастность», где играла до конца жизни и поставила несколько спектаклей как режиссер. В кино она отметилась ролями в картинах «Красная гостиница», «Мегрэ у министра» и «Объективные обстоятельства».

Актриса становилась лауреаткой премии имени Станиславского в 1972 году и Государственной премии СССР в 1980-м.