Умерла актриса из «Служебного романа» и «Трембиты»

Советская актриса Людмила Купина умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Причина смерти артистки не уточняется.

Людмила Купина сыграла эпизодические роли более чем в 20 фильмах. В частности, она появилась в лентах «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду» и «Обрыв», а также в сериале «Вечный зов». Актриса исполнила одну из главных ролей в музыкальной комедии «Трембита» 1968 года, снятой режиссером Олегом Николаевским.

23 сентября стало известно о смерти советской актрисы театра и кино Валентины Петрачковой, снявшейся в фильме «Будулай, которого не ждут». Ей было 82 года.